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На обод Шацка по трассе М-5 выделили 400 миллионов
Ремонт планируют на участке трассы 19,7 километров.

Обход Шацка отремонтируют за 395 миллионов 673 тысячи 855 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Работы выполнят на дороге М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск, обход Шацка. Ремонт планируют на участке трассы 19,7 километров.

Как написано в документах, подрядчик выполнит работы по укладке асфальта — слоев износа. На дороге уложат щебеночно-мастичный асфальтобетон.

Помимо укладки асфальта, подрядчик очистит существующее покрытие от пыли и грязи, просушит влажное покрытие. Кроме того, работы подразумевают обработку битумом. Перед укладкой верхнего слоя необходимо устранить все дефекты дорожного покрытия.

Заказчик — «Поволжуправтодор». Работы выполнят до 30 сентября 2025 года. Средства выделили из федерального бюджета.

Напомним, в 2023 году стало известно, что обход Шацка включили в состав федеральной трассы М-5 «Урал».