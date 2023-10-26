Обход Шацка включили в состав федеральной трассы М-5 «Урал»

Обход Шацка включили в состав федеральной трассы М-5 «Урал». Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

Отмечается, что протяженность дороги составляет 19, 8 километра. Она соединяется с М5 «Урал» на участке 350-го километра. Далее огибает город с северной стороны, а затем снова соединяется с трассой на 367-м километре.

«Это дорога соответствует параметрам II категории с асфальтобетонным покрытием и двумя полосами движения. На ней имеются искусственные сооружения. Это мосты через ручьи Мара и Гай, через реку Шачу, а также 24 водопропускные трубы. При этом участок трассы М-5 „Урал“ с 346-го по 366-й км передали в собственность Рязанской области. Отрезок является частью улично-дорожной сети Шацка. В ближайшее время дорогу обследуют, чтобы привести в нормативное состояние и определить сроки работ», — отметили в сообщении.