Мэр Рязани назначил нового префекта Московского района
Новым префектом Московского района Рязани стал Вячеслав Трусов. Ранее он работал директором школы в Стенькино, имеет опыт службы в силовых структурах.
Мэр Рязани назначил нового префекта Московского района. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в среду, 28 августа.
Новым префектом Московского района Рязани стал Вячеслав Трусов. Ранее он работал директором школы в Стенькино, имеет опыт службы в силовых структурах.
Напомним, бывший префект Московского района Сергей Горбунов покинул пост в начале августа.
Фото: Муниципальный центр управления города Рязани