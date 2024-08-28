Мэр Рязани назначил нового префекта Московского района

Новым префектом Московского района Рязани стал Вячеслав Трусов. Ранее он работал директором школы в Стенькино, имеет опыт службы в силовых структурах.

Мэр Рязани назначил нового префекта Московского района. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в среду, 28 августа.

Новым префектом Московского района Рязани стал Вячеслав Трусов. Ранее он работал директором школы в Стенькино, имеет опыт службы в силовых структурах.

Напомним, бывший префект Московского района Сергей Горбунов покинул пост в начале августа.

Фото: Муниципальный центр управления города Рязани