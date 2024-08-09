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Префект Московского района Рязани покинул пост
Отмечается, что пока на эту должность никто не назначен.

Префект Московского района Рязани Сергей Горбунов покинул пост. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

"Прошедшие годы моей работы в Московской префектуре были невероятно насыщенными. Во многом, разумеется, благодаря вам, неравнодушным жителям, вместе с которыми мы делали наш город лучше и уютнее. Я уверен, что достигнутые нами за это время результаты станут хорошим фундаментом для дальнейшего развития", — написал он.

Отмечается, что пока на эту должность никто не назначен.