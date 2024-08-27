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В Рязани заметили «распродажу 95-го бензина»
Во вторник, 27 августа, на заправке «Газпромнефть» рязанцы заметили, что бензин 95 марки стоит 50 рублей.

В Рязани заметили «распродажу 95-го бензина». Видео опубликовал Telegram-канал «КП».

Во вторник, 27 августа, на заправке «Газпромнефть» рязанцы заметили, что бензин 95 марки стоит 50 рублей.

Отмечается, что по факту на этих заправках его не отпускали. Возможно, это был сбой.

Напомним, в России стоимость 95-го бензина приблизилась к историческому рекорду.