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В России стоимость 95-го бензина приблизилась к историческому рекорду
Цена топлива на бирже дошла до 74 818 рублей за тонну.

В России стоимость 95-го бензина приблизилась к историческому рекорду. Об этом свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Цена топлива выросла на 0,66% и достигла 74 818 рублей за тонну.

Бензин Аи-92 за сутки подорожал на 0,88%, закрывшись на отметке в 58 127 рублей за тонну. Сильнее всего в четверг вырос в цене мазут — на 2,15%, до 29 324 рублей за тонну.

В то же время летнее дизельное топливо подешевело на 0,06%, до 62 342 рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) опустилась на 0,26%, до 35 421 рублей за тонну.

Прошлый рекорд был установлен 7 сентября 2023 года. Тогда стоимость Аи-95 на СПбМТСБ поднималась до 76 876 рублей за тонну.