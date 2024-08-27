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Стали известны подробности смерти мужчины в Рязанской области

Появились подробности смерти 41-летнего мужчины в Кораблинском районе. Информацией с РЗН. Инфо поделился источник, знакомый с ситуацией.

«18 августа погибший Александр возвращался домой по улице. На него напали три человека, о преступлениях которых знает весь город. Это в окно увидела женщина, она выбежала на улицу, чтобы их разогнать, кричала, чтобы ушли от него, он в это время уже лежал на земле», — рассказал собеседник.

Позже к месту избиения подошел прохожий. Увидев мужчину, трое нападавших «разбежались в разные стороны». Именно прохожий вызвал скорую пострадавшему. В больнице мужчине зашили голову в двух местах, у него был серьезно поврежден белок одного глаза.

Очевидцы сняли повреждения мужчины на камеру, все его лицо было в крови. Видео можно посмотреть здесь.

Через три дня, 22 августа, мужчина скончался в больнице от полученных травм. По словам источника, местный эксперт при осмотре тела пришел к выводу, что полученные травмы повлияли на смерть, но точную причину гибели не установил.

«Его так и похоронили с неустановленной причиной смерти. Анализы направили на экспертизу в Рязань, которые нужно ждать две недели. Я боюсь, что это дело „замнут“, к тому же за это время преступники могут скрыться», — добавил собеседник.

По его словам, один из нападавших — бывший участник СВО. Мужчина находился в тюрьме за убийство, оттуда он отправился на Украину, где получил ранение и вернулся домой. Кроме того, у еще одного из нападавших тоже имеется судимость.

«Это просто люди, которые специально провоцируют других для драки. Такое у них развлечение. Неоднократно были случаи, когда они ходили по городу и без причины выводили людей на конфликты», — заключил источник.

Напомним, 27 августа в местный следком поступила информация о смерти человека в медучреждении. По словам начальника отдела Игоря Заворуева, 41-летнего кораблинца доставили туда с внешними признаками побоев.

В СУ СКР по Рязанской области подтвердили информацию о проверке, уголовное дело не возбуждалось.