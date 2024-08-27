В Кораблинском районе мужчина со следами побоев скончался в больнице

Следственный комитет начал проверку. В ее рамках назначена судебно-медицинская экспертиза.

В Кораблинском районе мужчина со следами побоев скончался в больнице. Об этом во вторник, 27 августа, сообщил ИД «Пресса».

В местный следком поступила информация о смерти человека в медучреждении. По словам начальника отдела Игоря Заворуева, кораблинца в возрасте 41 год доставили туда с внешними признаками побоев. Через несколько дней он скончался.

По данному факту проводится проверка. В ее рамках назначена судебно-медицинская экспертиза.