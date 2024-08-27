Количество скачиваний мессенджера Telegram на IOS в мире выросло на 4%

Это связано с задержанием Павла Дурова во Франции.

Количество скачиваний мессенджера Telegram на IOS в мире выросло на 4%. Об этом сообщает интернет-портал TechCrunch со ссылкой на данные аналитических компаний.

Приложение поднялось на первое место в категории «Социальные сети» во французском AppStore после задержания Павла Дурова.

В США в чарте популярных приложений (куда не включены игры) Telegram поднялся с 18-го места на восьмое.

Напомним, ранее президент Франции высказался о задержании Павла Дурова.