Количество скачиваний мессенджера Telegram на IOS в мире выросло на 4%
Это связано с задержанием Павла Дурова во Франции.
Количество скачиваний мессенджера Telegram на IOS в мире выросло на 4%. Об этом сообщает интернет-портал TechCrunch со ссылкой на данные аналитических компаний.
Приложение поднялось на первое место в категории «Социальные сети» во французском AppStore после задержания Павла Дурова.
В США в чарте популярных приложений (куда не включены игры) Telegram поднялся с 18-го места на восьмое.
Напомним, ранее президент Франции высказался о задержании Павла Дурова.