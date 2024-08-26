Президент Франции высказался о задержании Павла Дурова

По словам Макрона, задержание Дурова не является политическим решением.

Президент Франции высказался о задержании Павла Дурова. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Макрона, задержание Дурова не является политическим решением.

Он отметил, что арест основателя Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования.

«Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остается за судьями», — заявил Макрон.

Напомним, Павла Дурова задержали в ночь на 24 августа во Франции. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.