Для рязанского правительства закупят еще восемь «Москвичей» за 19,8 миллионов

Для авто обязательно наличие климат-контроля, антиблокировочной системы, мультимедийной системы с шестью динамиками и USB-разъемами для передних и задних пассажиров.

Для рязанского правительства закупят еще восемь «Москвичей». Начальная цена тендера на госзакупках — 19 миллионов 829 тысяч 333 рубля.

В документах написано, что автомобиль должен быть марки «Москвич-6» или эквивалентом. Машины должны быть черного цвета, также предусматривается система бесключевого доступа — управление замком, не требующее нажатия кнопок брелока для блокировки и разблокировки дверей.

При этом обязательно наличие климат-контроля, антиблокировочная система, мультимедийную систему с шестью динамиками и USB-разъемами для передних и задних пассажиров.

Один автомобиль будет стоить два миллиона 478 тысяч 625 рублей.

Заказчик — управление делами регправительства. Контракт будет действовать по 2 декабря 2024 года.

Ранее правительство Рязанской области закупало девять «Москвичей» за 21,6 миллиона рублей.