Рязанцы снова пожаловались на неработающие кондиционеры в троллейбусах

По словам автора поста, в новом троллейбусе № 3 сломан кондиционер. В салоне температура прогрелась до +33 градусов.

Рязанцы снова пожаловались на неработающие кондиционеры в троллейбусах. Пост об этом появился в Telegram-канале Rzn Life.

По словам автора поста, в новом троллейбусе № 3 сломан кондиционер. В салоне температура прогрелась до +33 градусов.

Ранее директор УРТ рассказал о неработающих кондиционерах в общественном транспорте в Рязани.