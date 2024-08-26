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Рязанцы снова пожаловались на неработающие кондиционеры в троллейбусах
По словам автора поста, в новом троллейбусе № 3 сломан кондиционер. В салоне температура прогрелась до +33 градусов.

Рязанцы снова пожаловались на неработающие кондиционеры в троллейбусах. Пост об этом появился в Telegram-канале Rzn Life.

По словам автора поста, в новом троллейбусе № 3 сломан кондиционер. В салоне температура прогрелась до +33 градусов.

Ранее директор УРТ рассказал о неработающих кондиционерах в общественном транспорте в Рязани.