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Директор УРТ рассказал о неработающих кондиционерах в общественном транспорте в Рязани
По словам Суханова, на данный момент кондиционеры не работают в четырех автобусах и трех троллейбусах.

Директор МУП УРТ Андрей Суханов рассказал телеканалу «Город» о неработающих кондиционерах в общественном транспорте в Рязани.

По словам Суханова, на данный момент кондиционеры не работают в четырех автобусах и трех троллейбусах. Причина — заводской брак в виде перетирания трубок или электрические проблемы, когда требуется перепрошивка.

В сюжете уточнили, что сотрудники УРТ чинят кондиционеры ночью. Однако бывают поломки, для устранения которых нужен специалист от изготовителя или же требуется заказ запасных частей. Тогда сроки ремонта увеличиваются.

За ночь успевают отремонтировать четыре автобуса.

«По троллейбусам там немного сложнее — необходима замена электрической платы управления кондиционером, то есть платы изготавливаются в течение 45 дней по регламенту, но стараемся также ускорить этот процесс и ждем в ближайшее время поступления этих плат, установки их и устранение этих неполадок», — сказал Суханов.

Он отметил, что водители обязаны включать кондиционеры, когда температура превышает норму.

Напомним, рязанцы уже жаловались на неработающие кондиционеры в автобусах в 30-градусную жару.

Жительница в среду, 3 июля, потеряла сознание в общественном транспорте.