Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела о смерти 27-летнего рязанца

Напомним, подросток, которому не понравился внешний вид уличного музыканта, ударил его кулаком в область головы. От полученных повреждений мужчина скончался.

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела о смертельном избиении 27-летнего рязанца. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Отмечается, что подросток, которому не понравился внешний вид уличного музыканта, ударил его кулаком в область головы. От полученных повреждений мужчина скончался.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Рязанской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.