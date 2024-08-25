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Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела о смерти 27-летнего рязанца
Напомним, подросток, которому не понравился внешний вид уличного музыканта, ударил его кулаком в область головы. От полученных повреждений мужчина скончался.

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела о смертельном избиении 27-летнего рязанца. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Отмечается, что подросток, которому не понравился внешний вид уличного музыканта, ударил его кулаком в область головы. От полученных повреждений мужчина скончался.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Рязанской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.