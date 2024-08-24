В полиции Дагестана рассказали подробности гибели 21-летней рязанки в ДТП

ДТП произошло примерно в 10:30, на 211-м километре автодороги Грозный — Ботлих — Араканская площадка.

В результате аварии, которая произошла в субботу, 24 августа, в Гергебильском районе Дагестана, погибла 21-летняя рязанка. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции республики.

ДТП произошло примерно в 10:30, на 211-м километре автодороги Грозный — Ботлих — Араканская площадка. 25-летний житель Шамильского района за рулем Honda Elysion не справился с управлением, съехал с дороги на обочину, и машина опрокинулась в кювет.

В результате аварии 21-летняя пассажирка из Рязани скончалась на месте происшествия. Водитель и двое его пассажиров, 23-летняя жительница Саратова и 27-летняя жительница Астрахани, госпитализированы в Хунзахскую ЦРБ.

Напомним, ранее сообщалась возможная причина смертельной аварии.