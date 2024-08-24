Mash Gor: в горах Дагестана рязанка погибла в ДТП

Авария могла произойти из-за того, что 22-летняя рязанка высунулась из окна во время движения машины и пыталась снять видео.

В Гергебильском районе Дагестана минивэн вылетел с дороги. В аварии погибла туристка из Рязани, сообщает Mash Gor.

Авария произошла между Хунзахом и Гоцатлем. Сообщается, что по предварительным данным, женщин, приехавших из Саратова, Астрахани и Рязани, вез гид. Другие пострадавшие в больнице.

Авария могла произойти из-за того, что 22-летняя рязанка высунулась из окна во время движения машины и пыталась снять видео. Водитель отвлекся на нее и не справился с управлением.