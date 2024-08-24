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Бастрыкин отреагировал на инцидент с травмированием ребенка в рязанском парке
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации о травмировании ребенка на детской площадке в одном из парков Рязани.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации о травмировании ребенка на детской площадке в одном из парков Рязани. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

Напомним, в августе, в парке Новопавловская роща на девочку, катавшуюся на качелях на детской площадке, упал металлический крепеж. Пострадавшую госпитализировали с травмой головы. В СУ СК России по Рязанской области началась процессуальная проверка.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Рязанской области Владимиру Никешкину доложить о предварительных и окончательных результатах проверки.