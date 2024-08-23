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В Волгограде скончался сотрудник ИК-19, которого истязали террористы

В Волгограде скончался сотрудник ИК-19, которого истязали террористы. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщил Telegram-канал «SHOT».

25-летнего пострадавшего доставили в реанимацию с множественными ранами головы, закрытой черепно-мозговой травмой, открытыми порезами спины. Мужчина потерял много крови и был без сознания. Медики делали все возможное, но спасти его не удалось.

Погибший работал в ИК-19 начальником отряда отдела по воспитательной работе с осужденными.

Напомним, в Волгограде несколько человек захватили колонию.

Террористы потребовали от заложника обратиться к Путину.

Силовики провели штурм в ИК-19.