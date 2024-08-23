Захватившие колонию в Волгограде потребовали от заложника обратиться к Путину

Захватившие колонию в Волгограде потребовали от заложника обратиться к Путину. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Террористы, захватившие ИК-19, опубликовали кадры с окровавленным заложником — сотрудником ФСИН.

На видео сотрудник ФСИН просит Владимира Путина выполнить требования захватчиков. Захватчики говорят, что сделали это ради «прославления Аллаха».

Ранее радикалы, захватившие ИК-19, потребовали 2 млн долларов и вертолет.

Стало известно, что они взяли в заложники четырех человек. Также стало известно о погибших при нападении. В сети появилось видео с места, снятое одним из захватчиков.

Видео можно посмотреть по ссылке.