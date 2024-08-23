В Рязани объединят больницу и поликлинику

Больница № 4 станет правопреемником поликлиники № 12. Функции и полномочия учредителя больницы № 4 от имени Рязанской области будет осуществлять рязанский минздрав и минимущество.

В Рязани объединят поликлинику № 12 и клиническую больницу № 4. Соответствующее распоряжение регправительства опубликовали в газете «Рязанские ведомости».

«Объединение происходит для реорганизации для повышения эффективности госучреждений», — написали в документе.

Больница № 4 станет правопреемником поликлиники № 12. Функции и полномочия учредителя больницы № 4 от имени Рязанской области будет осуществлять рязанский минздрав и минимущество.

Отметим, что у поликлиники № 12 несколько корпусов — в Шлаковом, Соколовке и поселке Строитель, а больница № 4 на Есенина № 17.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на зампреда регправительства в соцсфере Наталью Суворову.

Напомним, стало известно, что в рязанской больнице № 10 обустроят центр диспансеризации.