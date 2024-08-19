В рязанской больнице № 10 обустроят центр диспансеризации

Работы выполнят до 20 декабря 2024 года включительно.

Рязанскую больницу № 10 на улице Крупской капитально отремонтируют за 48 миллионов 912 тысяч 228 рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Первый и второй этажи планируют сделать центром для диспансеризации взрослых рязанцев. Для этого подрядчик выполнит перепланировку помещений. Работы включают в себя ремонт фасадов и отмостки, отделку поверхности стен и потолков, замену дверей и окон. Кроме того, выполнят ремонт инженерных систем.

В больнице обустроят кабинет для маммографии, рентгенофлюорографии, компьютерной томографии, ЭКГ, УЗИ, спирометрии. Также проект подразумевает помещения для рентгенолога, терапевта, офтальмолога, отоларинголога, хирурга и других врачей.

Работы выполнят до 20 декабря 2024 года включительно.

Фото: скриншот сервиса «Google-карты»