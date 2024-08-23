В Ростовской области произошел еще один крупный пожар
В Ростовской области произошел еще один крупный пожар. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщила пресс-служба МЧС России.
По информации ведомства в Пролетарске загорелся камыш. Из-за сильного ветра огонь перебросился на жилые строения.
На месте работают 37 человек личного состава и 12 единиц техники. Пожару присвоен третий ранг. Есть угроза населению.
Погибших и пострадавших нет.
Напомним, ранее ВСУ дважды атаковали нефтебазу в Ростовской области