В Ростовской области произошел еще один крупный пожар

В Ростовской области произошел еще один крупный пожар. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщила пресс-служба МЧС России.

По информации ведомства в Пролетарске загорелся камыш. Из-за сильного ветра огонь перебросился на жилые строения.

На месте работают 37 человек личного состава и 12 единиц техники. Пожару присвоен третий ранг. Есть угроза населению.

Погибших и пострадавших нет.

Напомним, ранее ВСУ дважды атаковали нефтебазу в Ростовской области