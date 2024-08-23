48-летнего сасовца заключили под стражу за избиение знакомого до смерти
Напомним, 19 августа, в реанимацию сасовской больницы доставили мужчину с повреждениями в области головы, туловища и конечностей. Через некоторое время он скончался.
48-летнего мужчину, который до смерти забил знакомого в Сасове, заключили под стражу. Об этом РЗН. Инфо рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.
«Сасовский МСО задержал подозреваемого в совершении преступления», — написали в СК.
Отмечается, что суд по избранию меры пресечения проходил 22 августа, в четверг.
Напомним, 19 августа, в реанимацию сасовской больницы доставили мужчину с повреждениями в области головы, туловища и конечностей. Через некоторое время он скончался. Установлено, что между приятелями произошел конфликт. Один из них избил другого.