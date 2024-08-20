В Сасове мужчина до смерти забил знакомого

Установлено, что между приятелями произошел конфликт.

В Сасове мужчина до смерти забил знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Отмечается, что в понедельник, 19 августа, в реанимацию сасовской больницы доставили мужчину с повреждениями в области головы, туловища и конечностей. Через некоторое время он скончался.

Установлено, что между приятелями произошел конфликт. Один из них избил другого.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы.