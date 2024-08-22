Рязанцам назвали стоимость кремации домашних животных

На вопрос ответил начальник управления ветеринарии Рязанской области Михаил Балакирев во время прямого эфира.

Рязанцам рассказали, сколько стоит кремация домашних животных. На вопрос ответил начальник управления ветеринарии Рязанской области Михаил Балакирев во время прямого эфира.

Как отметил Балакирев, кремация собаки весом до 10 килограммов обойдется владельцу в 1500—1800 рублей. Индивидуальная утилизация с возвратом праха хозяину животного будет стоить три-четыре тысячи рублей.

По словам начальника управления, в Рязанской области кремацией занимаются пять спецорганизаций, с которыми практически у всех ветклиник города заключены договоры.

«По ветеринарному законодательству захоронение животных в земле запрещено», — напомнил Балакирев.

Напомним, с 1 сентября владельцы будут обязаны регистрировать своих домашних животных. После введения чипа в холку животного, в случае его смерти, владелец должен будет сообщить об этом в течение 14 дней.