Прокуратура требует взыскать с минздрава деньги в пользу рязанских онкобольных

Сумма иска превышает 440 тысяч рублей.

Прокуратура требует с минздрава взыскать деньги в пользу рязанских онкобольных. Об этом сообщает сайт ведомства. Выяснилось, что рязанцы вовремя не получили необходимые для лечения онкологии препараты и были вынуждены покупать их сами.

Прокуратура Октябрьского района Рязани направила в суд два исковых заявления, требует взыскать с регионального министерства здравоохранения 448 618 рублей, сюда же входит моральная компенсация 120 000 рублей.

Напомним, ранее рязанка отсудила у областного минздрава деньги за покупку лекарств от онкологии.