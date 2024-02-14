С рязанского Минздрава взыскали средства на покупку лекарства для онкобольной

Ранее женщине пришлось покупать препараты за свои деньги.

На Минздрав Рязанской области подали в суд из-за возмещения средств на покупку лекарства для онкобольной женщины. Об этом сообщила региональная прокуратура.

В ведомство обратилась 37-летняя рязанка с онкологическим заболеванием. Она состоит на учете в Онкодиспансере и, по данным органа, имела права на бесплатное обеспечение лекарством. Однако она не получила его. Из-за отсутствия медикамента ей пришлось купить его самостоятельно.

Прокуратура подала в суд заявление о взыскании с Минздрава возмещение денег за покупку. Его рассмотрели и удовлетворили.