Мэрия объявила тендер на изготовление медалей «Рязань — город трудовой доблести»

Работы выполнят в течение 20 календарных дней с даты заключения контракта.

Горадминистрация планируют изготовить 850 медалей «Рязань — город трудовой доблести». Начальная цена тендера на сайте госзакупок 963 тысячи 900 рублей.

В документах написано, что на латунной медали должна быть изображена композиция из трех поясных фигур. Это будет солдат в форме образца 1941 года с винтовкой, рабочий с молотком в руке, женщины в платке. За фигурами людей будет изображение здания трех заводских корпусов с дымящими трубами. Все медали подрядчик поставит в индивидуальной упаковке.

Работы выполнят в течение 20 календарных дней с даты заключения контракта.

Ранее стало известно, что в Рязанской области на изготовление новых наград от губернатора потратят более миллиона рублей.