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В Рязанской области потратят более миллиона на новые награды от губернатора
Знак «За благодеяние и милосердие» будут вручать волонтерам и меценатам. А знаком «Михаил Скобелев» буду награждать за успехи в области госстроительства, укрепления обороноспособности страны и исполнение гражданского, служебного, воинского долга.

В Рязанской области изготовят тысячу знаков отличия губернатора Павла Малкова. Начальная цена тендера на госзакупках — один миллион 17 тысяч рублей.

Согласно документам, из тысячи знаков 500 будет «За благодеяние и милосердие» из золотистого металла, и еще 500 «Михаил Скобелев» из серебристого металла. Оба знака изготовят в виде фигурного медальона с фигурной колодкой. Знак «За благодеяние и милосердие» будут вручать волонтерам и меценатам. А знаком «Михаил Скобелев» буду награждать за успехи в области госстроительства, укрепления обороноспособности страны и исполнение гражданского, служебного, воинского долга.

Кроме того, 130 тысяч рублей потратят на футляры для знаков отличия.

Эти знаки отличия — новые, постановление об их учреждении Малков подписал 4 июля.

Заказчик — правительство Рязанской области. Знаки должны поставить в течение 45 рабочих дней с даты заключения контракта.