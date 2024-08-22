17 членов экипажа затонувшего в порту «Кавказ» парома спасли, еще двух ищут

На месте ЧП были установлены боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива.

17 членов экипажа затонувшего в порту «Кавказ» парома спасли, еще двух ищут. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На месте ЧП были установлены боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива. Поверхность воды обработана сорбентом.

Напомним, ранее сообщалось, что на пароме, в который ударила украинская ракета, было пять человек.