На пароме, в который ударила украинская ракета, было пять человек
Пять человек находились на пароме, который подвергся атаке ВСУ в порту «Кавказ», их судьба выясняется. На судне было 30 цистерн с топливом, оно было пришвартовано.
На пароме, в который ударила украинская ракета, было пять человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Пять человек находились на пароме, который подвергся атаке ВСУ в порту «Кавказ», их судьба выясняется. На судне было 30 цистерн с топливом, оно было пришвартовано.
Пожару на пароме присвоен третий ранг, на место направлен пожарный поезд.
Ранее в районе порта «Кавказ» заметили дым.