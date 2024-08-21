В Рязанской области появятся штрафы для владельцев незарегистрированных животных

Штрафы составят от 500 до 1000 рублей. Санкции будут применять только в исключительных случаях. Акцент сделают на разъяснительной и профилактической работе с владельцами.

В Рязанской области появятся штрафы для владельцев незарегистрированных животных. Об этом начальник главного управления ветеринарии Михаил Балакирев рассказал в эфире Центра управления регионом.

Штрафы составят от 500 до 1000 рублей. Балакирев отметил, что санкции будут применять только в исключительных случаях. Акцент сделают на разъяснительной и профилактической работе с владельцами.

Напомним, требования об обязательной регистрации собак вступят в силу с 1 сентября 2024 года. Регистрация будет включать запись в единый реестр и вживление небольшого чипа. Стоимость услуги составит не больше 250 рублей.