В Госдуме предложили ужесточить миграционную политику

По их словам, нужно ограничить занятия определенными видами трудовой деятельности, в том числе в медицине и образовании.

В Госдуме предложили ужесточить миграционную политику. Об этом пишет «RT» со ссылкой на председателя Вячеслава Володина.

Депутаты предложили ввести обязанность вносить в базу отпечатки пальцев иностранных граждан при въезде на территорию России.

Кроме того, по их словам, нужно ограничить занятия определенными видами трудовой деятельности, в том числе в медицине и образовании.

Напомним, ранее в Госдуме предложили запретить мигрантам привозить в Россию членов семей и других родственников.