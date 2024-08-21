В Госдуме предложили ужесточить миграционную политику
По их словам, нужно ограничить занятия определенными видами трудовой деятельности, в том числе в медицине и образовании.
В Госдуме предложили ужесточить миграционную политику. Об этом пишет «RT» со ссылкой на председателя Вячеслава Володина.
Депутаты предложили ввести обязанность вносить в базу отпечатки пальцев иностранных граждан при въезде на территорию России.
Кроме того, по их словам, нужно ограничить занятия определенными видами трудовой деятельности, в том числе в медицине и образовании.
Напомним, ранее в Госдуме предложили запретить мигрантам привозить в Россию членов семей и других родственников.