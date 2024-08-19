Депутаты предложили запретить трудовым мигрантам перевозить семьи в Россию
Ограничение хотят ввести только для низкоквалифицированных трудовых мигрантов.
Депутаты предложили запретить трудовым мигрантам перевозить семьи в Россию. Об этом пишет РИА Новости.
По данным издания, проект о запрете трудовым мигрантам без гражданства России привозить в страну семьи внесут в Госдуму в понедельник, 19 августа.
Отмечается, что ограничение хотят ввести только для низкоквалифицированных трудовых мигрантов.
Инициаторы законопроекта считают, что приезд детей и неработающих жен мигрантов в Россию приводит к бесконтрольному миграционному притоку и общественной напряженности.