Депутаты предложили запретить трудовым мигрантам перевозить семьи в Россию

Ограничение хотят ввести только для низкоквалифицированных трудовых мигрантов.

Депутаты предложили запретить трудовым мигрантам перевозить семьи в Россию. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, проект о запрете трудовым мигрантам без гражданства России привозить в страну семьи внесут в Госдуму в понедельник, 19 августа.

Отмечается, что ограничение хотят ввести только для низкоквалифицированных трудовых мигрантов.

Инициаторы законопроекта считают, что приезд детей и неработающих жен мигрантов в Россию приводит к бесконтрольному миграционному притоку и общественной напряженности.