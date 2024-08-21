Опубликованы фото с места резни, которую устроил рязанец на отдыхе
Напомним, инцидент произошел в станице Голубицкой. Пьяный 53-летний житель Рязанской области напал с ножом на двух владельцев гостиницы и трех отдыхающих.
Опубликовано фото из гостиницы под Краснодаром, в которой рязанец устроил поножовщину. Фото появилось в Telegram-канале «ЧП Краснодар».
Напомним, инцидент произошел в станице Голубицкой. Пьяный 53-летний житель Рязанской области напал с ножом на двух владельцев гостиницы и трех отдыхающих.
Все потерпевшие госпитализированы. Рязанца задержали.