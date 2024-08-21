Рязанец устроил поножовщину в гостинице в Краснодарском крае
Инцидент произошел в станице Голубицкой. Пьяный 53-летний житель Рязанской области напал с ножом на двух владельцев гостиницы и трех отдыхающих.
Рязанец устроил поножовщину в гостинице в Краснодарском крае. Об этом сообщает ОМВД России по Темрюкскому району.
Инцидент произошел в станице Голубицкой. Пьяный 53-летний житель Рязанской области напал с ножом на двух владельцев гостиницы и трех отдыхающих.
Все потерпевшие госпитализированы.
Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело.