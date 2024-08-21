Бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова оставили под арестом

Он будет находиться в СИЗО до 25 сентября.

Бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова оставили под арестом. Такое решение принял Мосгорсуд. По данным агентства «Осторожно, новости», экс-генерал будет находиться в СИЗО до 25 сентября. При этом Булгаков просил суд выпустить его на свободу, ссылаясь на своё плохое здоровье.

Напомним, бывший замминистра обороны лишился должности в 2022 году, задержан в июле 2024 года. Его подозревают в некачественном снабжении российской армии.