Отвечавшего за тыловое обеспечение замминистра обороны Дмитрия Булгакова сняли с должности

Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, который отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил, освобожден от должности. Об этом сообщило Минобороны.

Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, который отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил, освобожден от должности. Об этом сообщило Минобороны.

Сообщается, что Булгаков переходит на другую работу. На должность замминистра обороны назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев, который до этого был начальником Национального центра управления обороной России. Он также будет отвечать за тыловое обеспечение Вооруженных сил.