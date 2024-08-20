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За неделю в Рязанской области выросла заболеваемость COVID-19
За прошедшую неделю в Рязанской области зафиксировали 86 случаев заболевания коронавирусом. Госпитализировано четверо заболевших. Количество выздоровевших составило 77 человек.

За неделю в Рязанской области выросла заболеваемость COVID-19. Об этом сообщает портал «Объясняем РФ».

По данным портала, за прошедшую неделю в Рязанской области зафиксировали 86 случаев заболевания коронавирусом. Госпитализировано четверо заболевших. Количество выздоровевших составило 77 человек.

Ранее сообщалось, что в России количество заболевших COVID-19 выросло на 31,4%. Отмечается, что доминирующим штаммом остается «Омикрон».

Напомним, на прошлой неделе коронавирусом заболели 45 рязанцев.