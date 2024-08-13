В Рязанской области за неделю 45 человек заболели коронавирусом

Одного человека госпитализировали. Также за этот период от болезни выздоровели 70 рязанцев.

В Рязанской области за неделю 45 человек заболели коронавирусом. Об этом сообщает портал «Объясняем РФ».

По данным портала, с 5 по 11 августа с коронавирусом в стране были госпитализированы 1100 человек. Количество госпитализаций в сравнении с предшествующей неделей увеличилось на 24,2%

За это время в Рязанской области зафиксировали 45 случаев заболевания Covid-19, одного человека госпитализировали. Также за этот период от болезни выздоровели 70 рязанцев.

Ранее стало известно, что в России резко выросла заболеваемость коронавирусом.