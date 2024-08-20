Мэрия опубликовала вторую часть программы Дня города в Рязани
В субботу, 31 августа, на Лыбедском бульваре пройдет большая развлекательная программа «Влюбись в Рязань». Праздничная программа будет поделена на различные тематические пространства.
Мэрия опубликовала вторую часть программы Дня города в Рязани. Ее опубликовали на официальном сайте администрации.
В субботу, 31 августа, на Лыбедском бульваре пройдет большая развлекательная программа «Влюбись в Рязань». Праздничная программа будет поделена на различные тематические пространства.
Мероприятия начнут проходить с 12:00.
Ранее мэрия опубликовала первую часть программы Дня города.