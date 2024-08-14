Мэрия опубликовала первую часть программы Дня города в Рязани

30 августа, с 14:00 до 17:00 на площади перед Зеленым театром в ЦПКиО пройдет фестиваль культурных активностей «Рязанский косопуз — и швец, и жнец, и на дуде игрец».

Мэрия опубликовала первую часть программы Дня города в Рязани. Она появилась на официальном сайте администрации.

30 августа, с 14:00 до 17:00 на площади перед Зеленым театром в ЦПКиО пройдет фестиваль культурных активностей «Рязанский косопуз — и швец, и жнец, и на дуде игрец».

Также в 17:00 на сцене Зеленого театра пройдет Четвертый музыкальный Кубок Губернатора «Поющий Косопуз-2024». За фигурки Косопузов трех степеней будут бороться команды КВН со всей России. В завершение фестиваля состоится концерт вице-чемпиона Высшей лиги КВН — команды «Ровеньки» из города Орел.

Ранее появилась полная программа празднования Дня города.