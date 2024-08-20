Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС

Напомним, БРИКС основана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к ней присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы.

Во вторник, 20 августа, Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Азербайджана.

Напомним, БРИКС основана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к ней присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы.