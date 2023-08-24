В БРИКС войдут шесть новых стран
Президент ЮАР Сирил Рамапоса объявил, что в БРИКС войдут шесть новых стран.
Президент ЮАР Сирил Рамапоса объявил, что Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия присоединятся к БРИКС 1 июня 2024 года. Об этом сообщило «RT на русском».
Также президент ЮАР заявил, что лидеры стран БРИКС приняли декларацию по итогам саммита объединения.
«Декларация „Йоханнесбург-2“ принята», — объявил Рамапоса.
По его словам, в декларации содержатся оценки различных вопросов со стороны БРИКС.
Отмечается, что документ демонстрирует общие ценности и интересы, которые лежат в основе сотрудничества пяти стран объединения.