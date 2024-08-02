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Рязанцы составили коллективное обращение к Путину против застройки у «Ленты»
Жители Кального, Дашково-Песочни, площади Театральной и других микрорайонов Рязани обращаются к Путину и Мишустину с просьбой помочь сохранить и восстановить 12 артезианских скважин и водозабор, которые могут обеспечить водой не менее 250 тысяч человек.

Рязанцы составили коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину и председателю правительства РФ Михаилу Мишустину против застройки около гипермаркета «Лента» на улице Тимуровцев. Соответствующий документ разместили в группе «Парк Быстрец — вместо многоэтажной застройки».

Как указано в документации, жители Кального, Дашково-Песочни, площади Театральной и других микрорайонов Рязани обращаются к Путину и Мишустину с просьбой помочь сохранить и восстановить 12 артезианских скважин и водозабор, которые могут обеспечить водой не менее 250 тысяч человек. Два участка находятся по адресу Касимовское шоссе, дом № 32Б.

Согласно документам, территорию перевели из рекреационной зоны в зону общественно-жилой застройки. Прокуратура вынесла представление главе горадминистрации Виталию Артемову. Однако, как отмечается в коллективном обращении, с января по апрель 2024 года, несмотря на неоднократные предостережения надзорных органов, активно проводилось строительство, «разрушая находящиеся на территории скважины и производя демонтаж оставшегося оборудования водозабора».

Как уточняется в документации, жители также обращались к региональным властям, чтобы остановить застройку. В 2020 году проходили пикеты. Согласно коллективному обращению, подвергаются риску рядом расположенные ЖК «Рокоссовский», стоящий на насыпном грунте, и ЖК «Багратион», у которого во время строительства появились трещины и повреждения на фасаде.

«Высотная застройка нового жилого комплекса планируется застройщиком на земельных участках, находящихся в зоне подтопления, частично в водоохраной зоне ручья „Быстрец“, на „неустойчивых“ грунтах — земельных участках, недра под которыми имеют, помимо больших запасов артезианских вод, карстовые пустоты и так называемые „плывуны“», — говорится в публикации.

Жители города попросили поручить правительству Рязанской области сохранить артезианские скважины, восстановить их, передать на баланс города, подключить к центральной системе водоснабжения, а также включить их в федеральный проект «Чистая вода».

Кроме того, жителя хотят, чтобы участки вернули в муниципальную собственность и предоставили собственнику территории для строительства альтернативную землю.

На данный момент рязанцы собирают подписи.

Напомним, в Рязани компанию ООО «С3 «Ньютон» оштрафовали за строительство многоэтажки у «Ленты» без разрешения.