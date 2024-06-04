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В Рязани компанию оштрафовали за строительство многоэтажки у «Ленты» без разрешения
Суд привлек компанию к административной ответственности и назначил штраф в размере 250 тысяч.

Прокурор Октябрьского района подал иск о привлечении к административной ответственности ООО «С3 «Ньютон» за строительство на участке возле ТЦ «Лента» на улице Тимуровцев 3а, начатое без разрешения. Соответствующую информацию разместили в картотеке Арбитражного суда.

Из материалов следует, что земельные участки на Касимовском шоссе 32б и улице Тимуровцев принадлежат ООО «ЖК Паруса-3». Их предоставили в аренду ООО «С3 «Ньютон». Разрешения на строительство объектов на участках администрация не выдавала.

Прокуратура с сотрудником госинспекции стройнадзора провели проверку и установили, что на территории проведены земляные работы под теплотрассой, выполнена прокладка сетей временного электроснабжения, установлена трансформаторная подстанция.

Суд решил, что «Ньютон» осуществлял строительство без разрешения. Общество должно было выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей, однако его снизили в два раза.

Суд привлек компанию к административной ответственности и назначил штраф в размере 250 тысяч.

Решение могут обжаловать в течение 10 дней.

Напомним, в Рязани хотят построить многоэтажки на месте артезианских скважин около гипермаркета «Лента». ООО «Ньютон» обратилась в мэрию за разрешением на строительство многоквартирного жилого дома на участке на улице Тимуровцев.

Местные жители выступали против стройки, выходили на пикеты и требовали обустроить на этом месте парк.