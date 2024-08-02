Мэрия: на ремонт разбитых дорог в Дягилеве нет средств

По информации управления дорожного хозяйства и транспорта, дороги по улице Животноводческой и на 2-м Почтовом проезде ни разу не ремонтировали. Ликвидировать аварийные выбоины бессмысленно, потому что дороги полностью разрушены.

На дороги в Дягилеве, по которым отказываются ехать таксисты из-за ям, нет средств. Об этом РЗН. Инфо сообщила рязанская горадминистрация.

По информации управления дорожного хозяйства и транспорта, дороги по улице Животноводческой и на 2-м Почтовом проезде ни разу не ремонтировали. Ликвидировать аварийные выбоины бессмысленно, потому что дороги полностью разрушены.

«Для выполнения работ по капитальному ремонту, требуется разработать проектно-сметную документацию. Из-за дефицита финансирования, выполнить работы до настоящего времени было невозможно. На текущий год запланировали мероприятия по выравниваю профиля дорог с использованием асфальтобетонного гранулята. Работы будут выполнены исходя из наличия материала в необходимом объеме», — написали в ведомстве.

О сломанных машинах на этих участках дорог ведомству неизвестно. При этом, в этом году к ним поступала информация от рязанцев о состоянии дорог на портал обратной связи.

Напомним, рязанцы рассказывали, что выбоины достигают 30 сантиметров, из-за этого службы такси отказываются принимать заказы.