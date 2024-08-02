Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 02
20°
Сбт, 03
22°
Вск, 04
20°
ЦБ USD 85.78 -0.33 02/08
ЦБ EUR 92.85 -0.66 02/08
Нал. USD 86.36 / 86.50 02/08 16:25
Нал. EUR 94.30 / 95.16 02/08 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Зеленые пеньки. Зачем Рязани беспощадное кронирование деревьев
Эксперт-эколог Российского экологического общества и НП...
4 часа назад
525
Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max в Регионе 62: Идеальный Выбор для Ак...
Этот кроссовер создан для тех, кто ценит комфорт, безоп...
31 июля 13:30
1 396
Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max 2024 в Чери Регион 62: Ваш идеальный...
Chery снова удивляет автолюбителей, представляя обновле...
29 июля 17:05
2 550
Жителям Заокского на слушаниях по новому плану земель предоставили док...
Сельчане высказались против нового проекта землеустройс...
29 июля 16:14
2 705
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Мэрия: на ремонт разбитых дорог в Дягилеве нет средств
По информации управления дорожного хозяйства и транспорта, дороги по улице Животноводческой и на 2-м Почтовом проезде ни разу не ремонтировали. Ликвидировать аварийные выбоины бессмысленно, потому что дороги полностью разрушены.

На дороги в Дягилеве, по которым отказываются ехать таксисты из-за ям, нет средств. Об этом РЗН. Инфо сообщила рязанская горадминистрация.

По информации управления дорожного хозяйства и транспорта, дороги по улице Животноводческой и на 2-м Почтовом проезде ни разу не ремонтировали. Ликвидировать аварийные выбоины бессмысленно, потому что дороги полностью разрушены.

«Для выполнения работ по капитальному ремонту, требуется разработать проектно-сметную документацию. Из-за дефицита финансирования, выполнить работы до настоящего времени было невозможно. На текущий год запланировали мероприятия по выравниваю профиля дорог с использованием асфальтобетонного гранулята. Работы будут выполнены исходя из наличия материала в необходимом объеме», — написали в ведомстве.

О сломанных машинах на этих участках дорог ведомству неизвестно. При этом, в этом году к ним поступала информация от рязанцев о состоянии дорог на портал обратной связи.

Напомним, рязанцы рассказывали, что выбоины достигают 30 сантиметров, из-за этого службы такси отказываются принимать заказы.