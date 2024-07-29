Рязанка сообщила, что таксисты отказываются приезжать в Дягилево из-за ям на дороге

«За 31 год не было ни одного ремонта дорог. Жители улиц Животноводческой и 2-го Почтового проезда регулярно обращаются в приемную депутата. Выбоины здесь достигают отметки в 30 сантиметров, из-за этого службы такси отказываются принимать заказы», — написал автор поста.

Рязанка сообщила, что таксисты отказываются приезжать в Дягилево из-за ям на дороге. Об этом пишет Telegram-канал «Подслушано в Рязани».

«За 31 год не было ни одного ремонта дорог. Жители улиц Животноводческой и 2-го Почтового проезда регулярно обращаются в приемную депутата. Выбоины здесь достигают отметки в 30 сантиметров, из-за этого службы такси отказываются принимать заказы», — написал автор поста.

По данным канала, мэрия заявила, что в 2024 году ремонт улицы Животноводческой не предусмотрен.