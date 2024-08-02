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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 3-4 августа
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

3 августа рязанцев приглашают на спектакль-променад «Проспект впечатлений».

На биатлонном комплексе «Алмаз» проходит чемпионат России по биатлону «Мастерс», в котором принимают участие спортсмены старше 35 лет.

В музее-заповеднике Сергея Есенина в Константинове пройдет праздник «Музыкальное лето». На главной сцене выступит мужской вокальный ансамбль «Куликово поле», город Тула.

На центральных локациях Рязани пройдут яркие, веселые, интересные мероприятия — «Семейные выходные».

4 августа в Рязанской области стартует легендарный фестиваль воздухоплавания «Небо России». Организаторы ожидают 35 команд воздухоплавателей со всей страны.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».