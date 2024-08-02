Google отрицает свою причастность к сбоям работы YouTube в России

В компании осведомлены о проблемах российских пользователей.

Google отрицает свою причастность к сбоям работы YouTube в России. Об этом сообщило издание «Ъ».

Российские пользователи видеохостинга столкнулись с массовыми перебоями в работе сервиса, в отдельных случаях — вплоть до остановки видеопотока.

«Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», — ответили в компании.

Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн ранее заявлял о возможности замедления YouTube в России как о намеренных действиях властей, направленных против «администрации иностранного ресурса», нарушающего законодательство РФ. Технический анализ проблем с трафиком может свидетельствовать о начале реализации этого плана, предполагают эксперты.